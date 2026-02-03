Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend im Minusbereich

Um 20:26 Uhr fiel die Texas Instruments-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 223,63 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'880 Punkten notiert. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 222,72 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 224,45 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'025'526 Texas Instruments-Aktien.

Am 03.02.2026 markierte das Papier bei 228,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 2,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 139,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2025). Mit Abgaben von 37,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,71 USD. Am 27.01.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 4.42 Mrd. USD gegenüber 4.01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Texas Instruments-Aktie in Höhe von 6,41 USD im Jahr 2026 aus.

