ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Texas Instruments auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Das Halbleiterunternehmen gewinne verlorene Marktanteile zurück, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Autogeschäft scheine nicht die trübe Entwicklung zu vollziehen, wie jüngste Ankündigungen von Autoherstellern nahegelegt hätten. Arcuri lobte vor allem das Autogeschäft von Texas in China./mf/ajx;