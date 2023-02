Tesla-Chefdesigner verrät: Cybertruck-Produktion dürfte bald starten

• Markteinführung des Cybertruck verzögert sich• Produktion soll in diesem Jahr starten• Cybertruck dürfte mit Funktionen überraschen, die noch nicht bekannt sind

Bereits 2019 hatte Tesla-Chef Elon Musk den Cybertruck, den neuen Elektro-Pick-up des US-E-Autobauers, vorgestellt. Ursprünglich für 2021 geplant, wurde die Markteinführung mehrfach verschoben - zuerst auf 2022, dann auf 2023. Nun soll es tatsächlich so weit sein: Die Produktion soll in diesem Jahr starten.

Produktion dürfte in diesem Jahr starten

In den vergangenen Monaten habe Tesla einige Fortschritte in Sachen Cybertruck-Produktion gemacht, berichtet TESLARATI. So seien unter anderem die IDRA Giga Press-Maschinen an die Gigafactory Texas geliefert worden, wo das Fahrzeug gebaut wird.

In dem inoffiziellen Tesla-Podcast "Ride the Lightning" mit Ryan McCaffrey verriet Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen nun, dass der Cybertruck "aus gestalterischer Sicht" grundsätzlich fertig sei. Während des gesamten Produktionsprozesses werde aber noch "ständig an jedem Detail" gearbeitet. "Wir lernen also durch die Engineering-Phasen und die Fertigungsentwicklungsphasen Dinge, die wir verbessern können, und das tun wir auch.", so von Holzhausen.

Während die frühe Produktion laut TESLARATI für Mitte 2023 geplant sei, sei die Serienfertigung für Ende des Jahres angesetzt. McCaffreys Aussage, dass die Produktion in weniger als sechs Monaten angesetzt sei, habe von Holzhausen nicht bestritten, noch angedeutet, dass irgendetwas die anfänglichen Fertigungsphasen verzögern würde.

Fans können sich auf neue Funktionen freuen

Der Tesla-Chefdesigner liess im Podcast ausserdem durchblicken, dass der Cybertruck die Tesla-Fans mit einigen Funktionen, die noch nicht bekannt sind, überraschen dürfte - jedoch ohne dabei Details zu verraten.

Eine Sache bestätigte von Holzhausen jedoch: Der E-Autobauer erwäge, die Yoke-Lenkung als Standardoption für den Cybertruck anzubieten. Zwar seien bereits Prototypen mit der Yoke-Lenkung gesichtet worden, doch bisher habe Tesla noch nicht bestätigt, ob es sich für das Fahrzeug darauf festlegen werde. Von Holzhausen erklärte im Podcast jedoch, dass er dies für "sinnvoll" erachte.

Noch kein Preis bekannt

Fraglich bleibt derweil, zu welchem Preis der Cybertruck erhältlich sein wird. 2021 warnte Tesla-Chef Elon Musk davor, dass der neue E-Pick-up eine Million US-Dollar kosten könnte, sollte das Unternehmen die Produktion der neuen 4680-Batteriezellen nicht in den Griff bekommen. Das erscheint jedoch etwas unrealistisch. Zuvor war zeitweise von einem anvisierten Preis von weniger als 45.000 US-Dollar die Rede. Dieser, so hiess es später, sei allerdings nicht zu halten.

Andererseits reduzierte Tesla zuletzt seine Preise für den Model 3 und den Model Y unter anderem in China, Japan, Deutschland und den USA. Und so könnte es sein, dass Tesla auch beim Cybertruck auf günstigere Preise setzt, um mit der Konkurrenz, die ihre elektrischen Pick-ups bereits auf dem Markt gebracht hat - wie zum Beispiel Rivian den R1T, Ford den F-150 Lightning und General Motors den Hummer EV -, mithalten zu können.

Redaktion finanzen.ch