Tesla-Chef Elon Musk zum inspirierendsten Unternehmenslenker der Tech-Branche gewählt

Laut einer Umfrage ist Tesla-Chef Elon Musk der inspirierendste Unternehmenschef im Technologiesektor. Seine Visionen scheinen die Menschen zu begeistern.

• Elon Musk inspiriert die Menschen• Gilt als Leader, der die Welt verändern will• Tesla und SpaceX gehören zu den beliebtesten Arbeitgebern

Die Jobbörse Hired befragte für ihren jährlichen "Brand Health Report" 3.600 Mitarbeiter aus der Technologiebranche in den Vereinigten Staaten, Grossbritannien, Frankreich und Kanada zu einigen grossen Unternehmensbossen aus dem Tech-Sektor. Das Stellenportal wollte herausfinden, wer die Mitarbeiter am meisten inspiriert.

Die inspirierendsten Führungskräfte

Ganz vorne im Ranking landete, wie CNBC berichtet, Tesla-CEO Elon Musk, gefolgt vom Chef des Online-Handelsriesen Amazon, Jeff Bezos . Auf Platz drei wählten die Befragten Satya Nadella, CEO von Microsoft, auf Platz vier Facebook-Chef Mark Zuckerberg . Der Alibaba-Mitgründer Jack Ma steht an fünfter Stelle der inspirierendsten Führungskräfte. Ein weiteres Mitglied der Facebook-Familie landete mit COO Sheryl Sandberg auf Rang sechs. Reed Hastings, CEO von Netflix, konnte Platz 7 ergattern, YouTube-CEO Susan Wojcicki Platz 8. Auf dem vorletzten Rang landete Marissa Mayer , CEO bei Yahoo, vor Anne Wojcicki, Mitgründerin und CEO von 23andMe, auf Rang 10.

Musk hat grosse Visionen

Elon Musk will nicht nur mit Tesla die Autowelt umkrempeln, sondern arbeitet mit seinem Unternehmen SpaceX auch daran, irgendwann den Mars zu bereisen und zu besiedeln. Des Weiteren ist der 48-Jährige Mitbegründer des US-amerikanischen Neurotechnologie-Unternehmens Neuralink, das an der Entwicklung eines Gerätes zur Kommunikation zwischen Menschen und Computern arbeitet. Und auch mit seinem Tunnelbau- und Infrastrukturunternehmen The Boring Company arbeitet er an einer neuen Art der Personenbeförderung. Musk hat grosse Ziele und ist das beste Beispiel dafür, dass Menschen ihr Vertrauen in einen Leader setzen, der die Welt verändern will.

Musks Image

Für seine Visionen geht Musk stur seinen Weg und scheut keine Herausforderung. Doch sein sprunghaftes Verhalten warf in der Vergangenheit des Öfteren die Frage auf, ob er überhaupt eine gute Führungspersönlichkeit sei. In der Vergangenheit stand vor allem sein Twitter-Verhalten, das zwischenzeitlich Achterbahnfahrten bei der Tesla-Aktie auslöste, im Fokus der Öffentlichkeit. Die US-Börsenaufsichtsbehörde war nicht damit einverstanden, dass der Tesla-CEO immer wieder das soziale Netzwerk nutzte, um Unternehmensinterna zu verkünden. Doch trotz oder vielleicht gerade wegen seines nicht so makellosen Images ist Elon Musk eine Persönlichkeit, die viel im Fokus der Öffentlichkeit steht und die Menschen fasziniert und inspiriert, was die Hired-Umfrage auch bestätigte.

Beliebteste Arbeitgeber

In der Umfrage von Hired wählten die Teilnehmer Musks Unternehmen SpaceX zum zweit-beliebtesten Arbeitgeber aller Personengesellschaften weltweit. Noch interessanter für Arbeitnehmer war nur Airbnb. Hulu, Reddit und Kickstarter komplettierten die Top 5. Bei den Kapitalgesellschaften gehörten Google, Netflix, Apple, LinkedIn und Microsoft zu den beliebtesten, während Tesla hier auf Platz 10 der attraktivsten Arbeitgeber landete.

Tesla-Chef Musk wird uns sicher auch in Zukunft weiter mit Nachrichten seiner Unternehmen überraschen oder mit neuen Visionen inspirieren.

Redaktion finanzen.ch