Tesla-Aktie: Elon Musk kündigt Durchbruch bei Roboter Optimus Gen 3 an

• Tesla präsentiert neue Fortschritte bei humanoidem Roboter Optimus, Gen 2 bereits im Einsatz• Elon Musk kündigt zahlreiche Verbesserungen für Optimus Gen 3 an• Details bleiben vage

Tesla ist längst kein reiner Elektroautobauer mehr. Mit eigenen Batterien, Solarprodukten, Stromspeichern, Versicherungen und Softwareabonnements hat das US-Unternehmen sein Geschäftsmodell deutlich ausgeweitet. Zuletzt war die seit Jahren angekündigte Vision einer autonomen Robotaxi-Flotte zumindest in Ansätzen Realität geworden, als Tesla den Testbetrieb seines autonomen Fahrdienstes in Texas startete. Noch steckt dieser Bereich aber in einer frühen Testphase, Tesla hat noch zahlreiche Probleme zu bewältigen und Hürden zu nehmen, bis Tesla-Fahrzeuge tatsächlich US-weit oder gar global als autonome Taxiflotte dienen.

Optimus bereits in Gen 2 am Start

Deutlich schneller voran geht es unterdessen im Geschäft mit humanoiden Robotern, einem weiteren Geschäftssegment von Tesla. Elon Musk nannte den hauseigenen Optimus-Roboter unlängst sogar "das grösste Produkt aller Zeiten". Die inzwischen zweite Generation des Haushaltsroboters hat verglichen zur ersten Variante dabei zahlreiche Verbesserungen an Bord.

So ist er rund zehn Kilogramm leichter als sein Vorgänger und bewegt sich effizienter und schneller. Auch bei der Objekthandhabung machte Tesla mit der zweiten Optimus-Generation Fortschritte, zudem hat sich die Leistung des Roboters Unternehmensangaben zufolge verbessert. Die Einsatzmöglichkeiten präsentierte Firmenchef Musk unlängst in einem X-Post:

The biggest product ever

pic.twitter.com/AgmU7AjcDT - Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2025

Im dem Video sieht man Optimus bei verschiedenen haushaltsnahen Arbeiten, darunter beim Kochen. Bedient wird der Haushaltsroboter über Sprachanweisungen, zudem soll Optimus zunehmend an der Verbesserung seiner Fähigkeiten arbeiten und lernen, menschliche Handlungen durch das Studium von Internetvideos nachzuahmen.

Zeitgleich kommt der Roboter auch in den Tesla-Fabriken zum Einsatz und arbeitet in Teilen der Produktion mit.

Erste Hinweise auf Gen 3

Offenbar hat man das Robotikgeschäft bei Tesla mit grosser Priorität versehen, wie ein weiterer Beitrag von Elon Musk auf X vermuten lässt. Unter einem Post von TeslaOwners Silicon Valley, das das Gen2-Modell von Optimus zum Inhalt hatte, kommentierte der Firmenmanager: "Im nächsten Optimus-Design sind viele Verbesserungen geplant".

So many improvements to come in the next design of Optimus - Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2025

Auch wenn unter dem Beitrag zahlreiche User nach Details fragten, liess sich Musk diesbezüglich nicht näher in die Karten blicken. Einige Tage später drückte er in einem weiteren Beitrag nochmals seine Erwartungen an die neue Optimus-Version aus:

Optimus V3 is going to be ??



Excellent review w @Tesla_Optimus team - Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2025

Zwar werde Optimus nicht perfekt werden, "niemals", betonte er, "aber es wird etwas ganz Besonderes sein".

Not perfect, never perfect, but it will be something profoundly special - Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2025

Details zur konkreten Umsetzung liess Musk zwar offen - doch der Optimismus rund um Optimus bleibt gross. Wann Optimus Gen 3 tatsächlich vorgestellt wird, ist ungewiss - doch Elon Musks Aussagen deuten darauf hin, dass Tesla dem nächsten grossen Technologiesprung näher ist, als viele vermuten.



Redaktion finanzen.ch