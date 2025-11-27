TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden TeamViewer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.41 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 87.681 TeamViewer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 5.65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 495.40 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 50.46 Prozent vermindert.

TeamViewer war somit zuletzt am Markt 872.73 Mio. Euro wert. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag des TeamViewer-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie belief sich damals auf 26.25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

