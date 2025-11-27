TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
|
27.11.2025 10:02:06
TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in TeamViewer-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurden TeamViewer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.41 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 87.681 TeamViewer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 5.65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 495.40 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 50.46 Prozent vermindert.
TeamViewer war somit zuletzt am Markt 872.73 Mio. Euro wert. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag des TeamViewer-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie belief sich damals auf 26.25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu TeamViewer
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
26.11.25
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.11.25
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
26.11.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
26.11.25
|XETRA-Handel: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu TeamViewer
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
