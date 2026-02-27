Syndax Pharmaceuticals Aktie 24112479 / US87164F1057
27.02.2026 03:35:55
Syndax Pharma Q4 Loss Decreases
(RTTNews) - Syndax Pharma (SNDX) revealed Loss for fourth quarter of -$68.01 million
The company's bottom line came in at -$68.01 million, or -$0.78 per share. This compares with -$94.17 million, or -$1.10 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 794.9% to $68.73 million from $7.68 million last year.
Syndax Pharma earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$68.01 Mln. vs. -$94.17 Mln. last year. -EPS: -$0.78 vs. -$1.10 last year. -Revenue: $68.73 Mln vs. $7.68 Mln last year.
