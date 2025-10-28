Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
|
28.10.2025 10:07:44
Symrise-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Underperform
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Symrise-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Chris Counihan.
Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Underperform" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Die Mitte der diesbezüglichen, gesenkten Jahreszielspanne sieht er ebenfalls unter den Erwartungen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 09:51 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5.0 Prozent auf 76.34 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 7.00 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 199’735 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 ging es für die Aktie um 24.8 Prozent abwärts. Symrise dürfte schätzungsweise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Symrise AG
|
10:07
|Symrise-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Underperform (finanzen.ch)
|
10:04
|Symrise-Analyse: Overweight-Bewertung für Symrise-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.ch)
|
09:38
|Symrise-Aktie leichter: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten geschraubt (Dow Jones)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: DAX beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
07:39
|Verbraucher halten sich zurück: Symrise senkt Umsatzausblick (AWP)
|
07:30
|EQS-News: Symrise berichtet Umsatz für das dritte Quartal 2025 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Symrise Reports Third Quarter 2025 Sales (EQS Group)
