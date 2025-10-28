Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’426 -0.8%  SPI 17’167 -0.7%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’258 -0.2%  Euro 0.9251 -0.1%  EStoxx50 5’702 -0.2%  Gold 3’898 -2.3%  Bitcoin 90’864 0.2%  Dollar 0.7941 -0.1%  Öl 64.5 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie: Musks xAI treibt Nachfrage nach High-End-Chips mit Milliardenvertrag an
Investment-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research
Symrise-Analyse: So bewertet Warburg Research die Symrise-Aktie
Novartis-Analyse: Novartis-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Neutral bewertet
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag
Suche...
Plus500 Depot

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie bewertet 28.10.2025 10:07:44

Symrise-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Underperform

Symrise-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Underperform

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Symrise-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Chris Counihan.

Symrise
71.40 CHF -4.30%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Underperform" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Die Mitte der diesbezüglichen, gesenkten Jahreszielspanne sieht er ebenfalls unter den Erwartungen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:51 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5.0 Prozent auf 76.34 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 7.00 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 199’735 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 ging es für die Aktie um 24.8 Prozent abwärts. Symrise dürfte schätzungsweise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

Nachrichten zu Symrise AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:24 Symrise Buy Warburg Research
09:20 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
09:14 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Symrise Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

08:58 SG-Marktüberblick: 28.10.2025
08:22 SMI-Anleger weiter zurückhaltend
07:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips auf Richtungssuche
27.10.25 Logo WHS 0DTE- & 1DTE-Optionen handeln - Kostenloses Webinar morgen um 18:00 Uhr
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’990.93 19.41 BDKS2U
Short 13’289.40 13.71 3OUBSU
Short 13’741.77 8.92 BNNS3U
SMI-Kurs: 12’426.20 28.10.2025 10:02:28
Long 11’911.60 19.12 SKIBKU
Long 11’636.40 13.57 BAES3U
Long 11’155.32 8.95 BQZSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 127.05 8.59% Symrise AG

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Montagmittag
Roche-Aktie in Rot: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bayer-Aktie verliert dennoch: Bayer erhält in den USA Zulassung für Elinzanetant
Hoffnung im Handelskonflikt: SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende fester -- US-Börsen gehen stärker aus dem Handel - neue Rekorde -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Goldpreis fällt unter 4'000 US-Dollar
Goldpreis: Rote Vorzeichen zum Wochenstart
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
Intellia Temporarily Pauses Dosing For MAGNITUDE And MAGNITUDE-2 Phase 3 Clinical Trials Of Nex-z
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Dienstagvormittag

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:16 Ceconomy steigert im Geschäftsjahr Umsatz und verdient mehr
10:15 Brauchen selbstfahrende Autos einen Führerschein?
10:13 AKTIEN IM FOKUS: Bankaktien driften nach Zahlen auseinander
10:13 APA ots news: Unternehmen fragen wieder mehr Kredite nach - langer...
10:10 APA ots news: FMA informiert zu Risiken bei qualifizierten Nachrangdarlehen
10:09 ROUNDUP/Verbraucher halten sich zurück: Symrise senkt Umsatzausblick
10:09 ROUNDUP: Hypoport kappt Umsatzprognose und bestätigt Gewinnziel - Aktie verliert
10:04 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Suss Microtec - 'Hold'
10:02 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwächer - Quartalszahlen überzeugen nicht
10:09 Darum geben die Ölpreise weiter nach - WTI fällt unter 60 Dollar