Sunrise-Aktie im Minus: Über Ergebnis des ausgelaufenen Klasse-A ADS-Programms informiert

Das Programm war am 13. November 2025 ausgelaufen. Die Sunrise American Depositary Share (ADS) wurden bisher an der US-Börse NASDAQ gehandelt.

Einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge wurden 93,1 Prozent der Klasse A ADSs gegen Sunrise-Klasse-A-Aktien, die an der Schweizer Börse SIX kotiert sind, umgetauscht. Die noch bei der Depotbank verbliebenen rund 4,7 Millionen Klasse A Aktien seien gestern nach Börsenschluss im Rahmen einer beschleunigten Bookbuilding-Transaktion verkauft worden.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf werde nun entsprechend der Hinterlegungsvereinbarung anteilig an die jeweiligen ehemaligen Sunrise-Klasse-A-ADS-Inhaber ausgezahlt. Abgezogen werden dabei die Gebühren der Depotbank, heisst es weiter.

Die A-Aktien von Sunrise mit dem Tickersymbol "SUNN" sind seit genau einem Jahr an der Schweizer Börse kotiert. Daneben gibt es eine zweite Aktienkategorie B mit zehnfacher Stimmkraft, die Papiere sind jedoch nicht an der Börse kotiert.

Die an der SIX notierten Papiere geben am Donnerstag zeitweise um 1,31 Prozent ab auf 42,04 Franken.

cg/rw

Opfikon (awp)