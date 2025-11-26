Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch stieg der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0.82 Prozent auf 23’214.69 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.598 Prozent auf 23’163.19 Punkte an der Kurstafel, nach 23’025.59 Punkten am Vortag.

Bei 23’280.58 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’074.39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3.26 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’204.87 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’544.27 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 19’175.58 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20.40 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 13.22 Prozent auf 10.45 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11.80 Prozent auf 0.46 USD), PetMed Express (+ 8.59 Prozent auf 1.77 USD), CRESUD (+ 8.09 Prozent auf 12.29 USD) und Astronics (+ 6.97 Prozent auf 54.63 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-7.19 Prozent auf 21.83 USD), Nissan Motor (-6.08 Prozent auf 2.38 USD), Myriad Genetics (-3.92 Prozent auf 7.60 USD), Century Casinos (-3.36 Prozent auf 1.44 USD) und Lifetime Brands (-3.31 Prozent auf 3.51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 44’501’113 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.831 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17.08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch