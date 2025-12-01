Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.27 Prozent leichter bei 23’302.83 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.827 Prozent auf 23’172.34 Punkte an der Kurstafel, nach 23’365.69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23’110.21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’323.62 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23’724.96 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 21’455.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19’218.17 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 20.86 Prozent. Bei 24’019.99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit SMC (+ 6.51 Prozent auf 374.86 USD), Nissan Motor (+ 5.45 Prozent auf 2.61 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5.39 Prozent auf 142.58 USD), Comtech Telecommunications (+ 5.23 Prozent auf 3.22 USD) und Hooker Furniture (+ 4.66 Prozent auf 11.23 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-10.48 Prozent auf 158.61 USD), Donegal Group B (-7.27 Prozent auf 15.94 USD), Myriad Genetics (-5.57 Prozent auf 7.21 USD), Microvision (-5.30 Prozent auf 0.89 USD) und Innodata (-5.06 Prozent auf 54.56 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 18’479’293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.705 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 16.02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch