Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.23 Prozent stärker bei 23’272.25 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.065 Prozent leichter bei 23’204.66 Punkten in den Handel, nach 23’219.86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 23’193.99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’326.30 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 0.637 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 22’237.74 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.04.2025, den Stand von 19’432.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2024, stand der NASDAQ 100 bei 18’830.58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 10.95 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23’326.30 Punkten. 16’542.20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Axon Enterprise (+ 3.63 Prozent auf 735.01 USD), Tesla (+ 3.52 Prozent auf 316.06 USD), IDEXX Laboratories (+ 2.77 Prozent auf 565.19 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.68 Prozent auf 166.47 USD) und ON Semiconductor (+ 2.67 Prozent auf 56.92 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Charter A (-18.49 Prozent auf 309.75 USD), Intel (-8.53 Prozent auf 20.70 USD), Comcast (-4.78 Prozent auf 33.68 USD), Lucid (-2.34 Prozent auf 2.92 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-2.18 Prozent auf 405.89 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 52’562’819 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.607 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch