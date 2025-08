Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.73 Prozent tiefer bei 23’018.56 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23’235.31 Zählern und damit 0.201 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23’188.61 Punkte).

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 23’286.05 Punkte, das Tagestief hingegen 23’008.14 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22’866.97 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 05.05.2025, bei 19’967.94 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2024, den Stand von 17’895.16 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 9.74 Prozent aufwärts. Bei 23’589.37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Axon Enterprise (+ 16.41 Prozent auf 867.12 USD), Palantir (+ 7.85 Prozent auf 173.27 USD), Intel (+ 3.54 Prozent auf 20.19 USD), Old Dominion Freight Line (+ 1.93 Prozent auf 147.15 USD) und Paccar (+ 1.93 Prozent auf 98.20 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Vertex Pharmaceuticals (-20.60 Prozent auf 374.98 USD), IDEXX Laboratories (-5.98 Prozent auf 641.94 USD), Datadog A (-4.45 Prozent auf 132.94 USD), AppLovin A (-4.32 Prozent auf 377.93 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3.54 Prozent auf 375.46 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 33’286’659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.800 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5.98 Prozent.

