Index-Performance im Blick 18.02.2026 18:01:09

Starker Wochentag in New York: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ Composite

Starker Wochentag in New York: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ Composite

Das macht der NASDAQ Composite am Mittwoch.

Donegal Grou b
15.87 USD 51.14%
Kaufen Verkaufen

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.15 Prozent höher bei 22’838.09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.228 Prozent fester bei 22’629.85 Punkten in den Handel, nach 22’578.38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 22’597.77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22’895.95 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 23’515.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22’432.85 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20’041.26 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1.71 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’256.76 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 6.33 Prozent auf 3.53 USD), Americas Car-Mart (+ 5.96 Prozent auf 22.23 USD), Taylor Devices (+ 5.89 Prozent auf 89.70 USD), Dorel Industries (+ 5.65 Prozent auf 1.31 USD) und Synopsys (+ 5.56 Prozent auf 445.40 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Veeco Instruments (-14.96 Prozent auf 29.21 USD), USANA Health Sciences (-5.86 Prozent auf 19.45 USD), MKS Instruments (-5.52 Prozent auf 248.44 USD), Donegal Group B (-4.56 Prozent auf 16.10 USD) und Ceva (-3.67 Prozent auf 19.70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’177’206 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.754 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.77 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

