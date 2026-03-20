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NASDAQ-Handel im Fokus 20.03.2026 22:34:06

Börse New York: NASDAQ Composite verliert letztendlich

Börse New York: NASDAQ Composite verliert letztendlich

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsschluss mit negativem Vorzeichen.

Nissan Motor
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Am Freitag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 2.01 Prozent auf 21’647.61 Punkte nach unten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.459 Prozent auf 21’989.33 Punkte an der Kurstafel, nach 22’090.69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 21’522.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21’997.09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3.10 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22’886.07 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’307.62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’691.63 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 6.83 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23’988.26 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’522.75 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Donegal Group B (+ 17.41 Prozent auf 17.87 USD), Dorel Industries (+ 4.14 Prozent auf 1.20 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 2.79 Prozent auf 5.16 USD), Exponent (+ 2.47 Prozent auf 66.76 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 2.21 Prozent auf 7.87 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Geospace Technologies (-9.85 Prozent auf 10.85 USD), Cogent Communications (-9.84 Prozent auf 18.05 USD), Ultra Clean (-7.92 Prozent auf 57.67 USD), InterDigital (-7.63 Prozent auf 325.69 USD) und Nissan Motor (-7.12 Prozent auf 2.16 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Comcast-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 119’204’898 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.750 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.08 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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