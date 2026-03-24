Schwacher Wochentag in New York: So performt der NASDAQ Composite mittags

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.56 Prozent leichter bei 21’823.33 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 21’807.60 Zählern und damit 0.634 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (21’946.76 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’712.04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21’916.16 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der NASDAQ Composite 22’863.68 Punkte auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 24.12.2025, einen Wert von 23’613.31 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 18’188.59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6.08 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’988.26 Punkten. Bei 21’522.75 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit NETGEAR (+ 15.46 Prozent auf 25.47 USD), Dorel Industries (+ 11.32 Prozent auf 1.28 USD), Veeco Instruments (+ 10.47 Prozent auf 34.91 USD), FormFactor (+ 9.90 Prozent auf 106.82 USD) und Century Aluminum (+ 8.91 Prozent auf 50.62 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Americas Car-Mart (-6.74 Prozent auf 12.31 USD), Blackbaud (-6.66 Prozent auf 40.62 USD), Donegal Group B (-6.66 Prozent auf 16.97 USD), Pegasystems (-6.47 Prozent auf 41.49 USD) und Salesforce (-5.53 Prozent auf 184.39 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 14’628’087 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.677 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch