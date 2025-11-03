Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’253 0.2%  SPI 17’008 0.2%  Dow 47’177 -0.8%  DAX 24’158 0.8%  Euro 0.9305 0.3%  EStoxx50 5’682 0.3%  Gold 4’013 0.3%  Bitcoin 86’563 -2.8%  Dollar 0.8079 0.4%  Öl 64.6 -0.8% 
Sportradar Aktie

Strategischer Ausbau 03.11.2025 16:16:37

Sportradar-Aktie: Schweizer Datenriese schliesst Übernahme von IMG Arena ab

Mit dem Deal stärkt Sportradar seine Position als globaler Marktführer für Sportdaten, Technologie und Streaming-Inhalte - und sichert sich wertvolle Rechtepakete.

Sportradar
22.00 EUR -1.79%
Der Schweizer Sportdatenanbieter Sportradar hat die Übernahme von IMG Arena und dessen globalem Portfolio an Sportwetten-Rechten abgeschlossen. Mit der Übernahme werde die Position als international führender Anbieter von Sportdaten, Technologie und Streaming-Inhalten gestärkt, gab das an der US-Börse Nasdaq kotierte Unternehmen am Montag bekannt.

Sportradar hatte die Transaktion bereits im März 2025 angekündigt. Das erworbene Portfolio umfasst den Angaben zufolge Beziehungen zu mehr als 70 Rechteinhabern, rund 38'000 offizielle Datenevents sowie etwa 29'000 Live-Streaming-Übertragungen pro Jahr.

Die zusätzlichen Inhalte könnten nahtlos in die bestehende Technologieplattform integriert werden und würden sofort zu einer Steigerung der Profitabilität führen, heisst es weiter. Sportradar müsse selber keinen Kaufpreis bezahlen, sondern erhalte im Rahmen der Transaktion eine Gegenleistung in Höhe von 225 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von zwei Jahren.

an/ra

St.Gallen (awp)

