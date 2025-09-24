Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sportradar Aktie

24.09.2025 18:48:36

Sportradar geht mit US-Anbieter Partnerschaft ein für Spielerschutz

St. Gallen (awp) - Sportradar hat mit dem US-Sportunternehmen Underdog eine Partnerschaft zur Integration seiner Schutztechnologie Bettor Sense geschlossen. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch setzt Underdog als erster US-Anbieter auf die KI-gestützte Lösung, die Spieler besser vor problematischem Glücksspielverhalten schützen soll.

Bettor Sense wurde im Juli 2025 eingeführt und nutzt KI-gestützte Technologie. Das System ermöglicht kontinuierliche Risikoanalysen in Echtzeit und unterstützt Betreiber dabei, individuelle Schutzmassnahmen einzuleiten. Grundlage sind wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung.

Im Rahmen der Partnerschaft erhalten betroffene Kunden von Underdog laut Mitteilung zusätzlich Zugang zu klinischen Hilfsangeboten von Birches Health, einem landesweit tätigen Anbieter für evidenzbasierte Behandlung von Spielsucht. Damit entstehe ein umfassender Ansatz, der über reine Früherkennung hinausgehe und direkte Hilfe anbiete.

Sportradar erklärte, die Zusammenarbeit sei ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten und zugleich einen nachhaltigen Markt zu fördern. Underdog betonte, die Integration von Bettor Sense sei Teil einer Strategie, um Verantwortung gegenüber allen Nutzern zu übernehmen.

