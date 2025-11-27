SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die Clariant-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Clariant-Anteile bei 15.55 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 64.325 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 7.17 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 460.89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53.91 Prozent verringert.

Am Markt war Clariant jüngst 2.38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch