SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BB Biotech von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurde das BB Biotech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BB Biotech-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37.05 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 26.991 BB Biotech-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 982.46 CHF, da sich der Wert einer BB Biotech-Aktie am 19.09.2025 auf 36.40 CHF belief. Mit einer Performance von -1.75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

BB Biotech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.99 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des BB Biotech-Papiers wurde der Erstkurs mit 27.87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch