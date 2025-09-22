Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|"Wichtiger Meilenstein"
|
22.09.2025 16:13:00
Idorsia lanciert Quviviq in China - Aktie im Plus
Das Schlafmittel Quviviq des Biotechunternehmens Idorsia kommt in China auf den Markt.
Im Juni hatte der Vertriebspartner Simcere Pharmaceuticals die Zulassung in China erhalten. Im Zuge dessen floss Idorsia eine Meilensteinzahlung von 50 Millionen US-Dollar zu.
Das Mittel hat in China laut den Angaben einen Status als reguläres verschreibungspflichtiges Medikament, das nicht der Kontrolle für Psychopharmaka unterliegt. Damit ist Quviviq neben Nordamerika, Europa und Japan nun auch in Hongkong und China erhältlich.
Die Idorsia-Aktie legt im SIX-Handel zeitweise um 4,26 Prozent auf 4,03 Franken zu.
ls/rw
Allschwil (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Idorsia AG
|
15:58
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia verliert am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Idorsia-Aktie gewinnt: Swissmedic-Zulassung für Blutdrucksenker Jeraygo erhalten (AWP)
|
19.09.25
|Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
Analysen zu Idorsia AG
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX gibt nach -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Die Wall Street notiert im Handel am Montag mit verschiedenen Vorzeichen. Asiens Börsen fanden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}