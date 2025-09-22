Idorsia lanciert Quviviq in China - Aktie im Plus

Dies sei "ein wichtiger Meilenstein" auf dem Weg, das Mittel global zu etablieren, wird CEO Srishti Gupta in einer Mitteilung vom Montag zitiert.

Im Juni hatte der Vertriebspartner Simcere Pharmaceuticals die Zulassung in China erhalten. Im Zuge dessen floss Idorsia eine Meilensteinzahlung von 50 Millionen US-Dollar zu.

Das Mittel hat in China laut den Angaben einen Status als reguläres verschreibungspflichtiges Medikament, das nicht der Kontrolle für Psychopharmaka unterliegt. Damit ist Quviviq neben Nordamerika, Europa und Japan nun auch in Hongkong und China erhältlich.

Die Idorsia-Aktie legt im SIX-Handel zeitweise um 4,26 Prozent auf 4,03 Franken zu.

ls/rw

Allschwil (awp)