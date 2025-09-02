Schwacher Wochentag in Zürich: SPI letztendlich im Minus

Der SPI fiel im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.90 Prozent auf 16’737.89 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.143 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.400 Prozent auf 16’821.52 Punkte an der Kurstafel, nach 16’889.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 16’859.76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’712.75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, bei 16’525.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2025, wurde der SPI auf 16’814.76 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2024, lag der SPI bei 16’514.07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 7.86 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 17’386.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’361.69 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Kudelski (+ 3.60 Prozent auf 1.44 CHF), BB Biotech (+ 3.09 Prozent auf 33.35 CHF), Curatis (+ 2.16 Prozent auf 11.85 CHF), Feintool International (+ 1.83 Prozent auf 11.15 CHF) und Schlatter Industries (+ 1.82 Prozent auf 22.40 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Züblin (Zueblin Immobilien (-9.48 Prozent auf 52.50 CHF), dormakaba (-7.38 Prozent auf 690.00 CHF), Ascom (-6.99 Prozent auf 4.26 CHF), SHL Telemedicine (-6.39 Prozent auf 1.47 CHF) und Cicor Technologies (-6.30 Prozent auf 171.00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 6’167’856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 232.832 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die Relief Therapeutics-Aktie hat mit 3.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. OC Oerlikon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.12 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch