Solid Powe a Aktie 115392707 / US83422N1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.10.2025 20:47:00
Solid Power Jumps 25% On ASSB Partnership With Samsung SDI And BMW
(RTTNews) - Solid Power, Inc.,(SLDP) rallied 24.98% to $6.31, gaining $0.98, after announcing a strategic collaboration with Samsung SDI and BMW to develop and validate all-solid-state battery or ASSB technology.
Under the agreement, Solid Power will supply its sulfide-based solid electrolyte to Samsung SDI, which will integrate it into cells that BMW will evaluate for performance in upcoming demonstration vehicles.
CEO John Van Scoter said the partnership marks "a key step towards commercialization of ASSB technology," highlighting improved safety, energy density, and battery life relative to conventional lithium-ion systems.
SLDP opened at $5.45, reached a high of $6.50 and a low of $5.40, compared to the previous close of $5.33 on the Nasdaq. Trading volume surged significantly above average. The stock's 52-week range is approximately $1.20 - $7.20.
Nachrichten zu Solid Power Inc Registered Shs -A-
|
05.05.25
|Ausblick: Solid Power A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Solid Power Inc Registered Shs -A-
Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen in der Gewinnzone -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Märkte in Fernost vor Wochenschluss letztlich uneins -- Nikkei mit Rekordhoch
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kämpften am Freitag mit Abgaben. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.