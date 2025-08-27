Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'199 0.3%  SPI 16'941 0.3%  Dow 45'506 0.2%  DAX 24'033 -0.5%  Euro 0.9327 -0.3%  EStoxx50 5'389 0.1%  Gold 3'383 -0.3%  Bitcoin 90'477 0.6%  Dollar 0.8048 0.1%  Öl 67.7 0.7% 
Aroundtown verbucht Gewinn und bestätigt Jahresziele - Aroundtown-Aktie trotzdem schwach
Kohl’s-Aktie springt zweistellig hoch: Überzeugende Zahlen - Gewinnprognose erhöht
Magnificent Seven trotzen der Überbewertung: Howard Marks sieht Potenzial bei NVIDIA & Co.
Novo Nordisk-Aktie fester: Kann die Produkt-Pipeline den Abwärtstrend brechen?
Idorsia-Aktie höher: Restrukturierung der Wandelanleihen abgeschlossen
27.08.2025 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 22,98 EUR.

SMA Solar
18.47 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

Die SMA Solar-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 22,98 EUR. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 22,52 EUR. Bei 23,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29'518 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Gewinne von 8,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 397.55 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 357.15 Mio. EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,108 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: SMA Solar

