07.10.2025 09:28:30

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart schwächer

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am zweiten Tag der Woche wieder ab.

Logitech
90.09 CHF -1.12%
Am Dienstag tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.02 Prozent tiefer bei 2’038.08 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.059 Prozent auf 2’037.21 Punkte an der Kurstafel, nach 2’038.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’038.81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’036.12 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’027.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, betrug der SLI-Kurs 1’966.23 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’969.11 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6.06 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’721.32 Zählern erreicht.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 1.39 Prozent auf 3’275.00 CHF), Richemont (+ 0.88 Prozent auf 154.05 CHF), Nestlé (+ 0.69 Prozent auf 74.88 CHF), Adecco SA (+ 0.60 Prozent auf 23.58 CHF) und SGS SA (+ 0.52 Prozent auf 84.88 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Roche (-0.59 Prozent auf 286.70 CHF), Lonza (-0.57 Prozent auf 554.00 CHF), Logitech (-0.55 Prozent auf 90.54 CHF), UBS (-0.43 Prozent auf 32.53 CHF) und Novartis (-0.42 Prozent auf 105.36 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 150’001 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 245.231 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 11.07 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 4.97 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

