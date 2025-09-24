Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’990 -0.9%  SPI 16’657 -0.9%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’520 -0.4%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’452 -0.4%  Gold 3’779 0.4%  Bitcoin 89’177 0.6%  Dollar 0.7926 0.1%  Öl 67.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swisscom-Aktie stabil: Telekomanbieterin will Jobs verlagern
Galderma-Aktie dennoch tiefer: Neue Daten zu Ästhetik-Portfolio für Schönheitskongress angekündigt
Kuiper gegen Starlink: Hat Amazons Satellitenprojekt das Zeug, SpaceX einzuholen?
Julius Bär-Aktie in Rot: Bank soll wohl bei Signa-Pleite Bilanz geschönt haben
Nordex-Aktie unverändert: Auftrag für Turbinen-Lieferung nach Spanien
Suche...
200.- Saxo-Deal

Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

LSE-Handel im Blick 24.09.2025 09:28:51

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels

FTSE 100-Handel am dritten Tag der Woche.

Burberry
12.18 CHF -2.07%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0.23 Prozent tiefer bei 9’202.54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.680 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 9’223.34 Punkte an der Kurstafel, nach 9’223.32 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 9’201.46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9’232.97 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0.153 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’321.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2025, wurde der FTSE 100 auf 8’758.99 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8’282.76 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 11.41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9’357.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell BAE Systems (+ 1.90 Prozent auf 19.88 GBP), Fresnillo (+ 1.37 Prozent auf 23.76 GBP), National Grid (+ 0.96 Prozent auf 10.49 GBP), Centrica (+ 0.95 Prozent auf 1.69 GBP) und United Utilities (+ 0.80 Prozent auf 11.33 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Burberry (-2.23 Prozent auf 11.18 GBP), Barclays (-1.72 Prozent auf 3.83 GBP), Entain (-1.41 Prozent auf 8.55 GBP), RS Group (-1.40 Prozent auf 5.62 GBP) und Ashtead (-1.38 Prozent auf 51.54 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’111’412 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204.097 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.42 erwartet. Mit 10.93 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com