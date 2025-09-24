Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0.23 Prozent tiefer bei 9’202.54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.680 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 9’223.34 Punkte an der Kurstafel, nach 9’223.32 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 9’201.46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9’232.97 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0.153 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’321.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2025, wurde der FTSE 100 auf 8’758.99 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8’282.76 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 11.41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9’357.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell BAE Systems (+ 1.90 Prozent auf 19.88 GBP), Fresnillo (+ 1.37 Prozent auf 23.76 GBP), National Grid (+ 0.96 Prozent auf 10.49 GBP), Centrica (+ 0.95 Prozent auf 1.69 GBP) und United Utilities (+ 0.80 Prozent auf 11.33 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Burberry (-2.23 Prozent auf 11.18 GBP), Barclays (-1.72 Prozent auf 3.83 GBP), Entain (-1.41 Prozent auf 8.55 GBP), RS Group (-1.40 Prozent auf 5.62 GBP) und Ashtead (-1.38 Prozent auf 51.54 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’111’412 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204.097 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.42 erwartet. Mit 10.93 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch