Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0.99 Prozent auf 22’482.59 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.799 Prozent auf 22’439.11 Punkte an der Kurstafel, nach 22’261.33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 22’358.49 Punkte, das Tageshoch hingegen 22’540.93 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1.08 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’629.77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’546.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 17’573.30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16.61 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 22’540.93 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Intel (+ 21.95 Prozent auf 30.37 USD), FormFactor (+ 12.53 Prozent auf 35.75 USD), Synopsys (+ 11.24 Prozent auf 473.22 USD), 3D Systems (+ 11.16 Prozent auf 2.49 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 9.43 Prozent auf 5.75 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Grupo Financiero Galicia (-8.69 Prozent auf 26.99 USD), Nortech Systems (-5.17 Prozent auf 9.17 USD), CRESUD (-3.67 Prozent auf 8.81 USD), Comcast (-3.07 Prozent auf 31.44 USD) und DexCom (-2.47 Prozent auf 74.55 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 82’231’390 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.603 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

