Elbit Systems Aktie 559782 / IL0010811243

04.03.2026 18:01:51

Börse New York: NASDAQ Composite am Mittag auf grünem Terrain

Börse New York: NASDAQ Composite am Mittag auf grünem Terrain

Der NASDAQ Composite notiert derzeit im Plus.

Photronics
29.31 CHF 6.94%
Kaufen Verkaufen

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.38 Prozent stärker bei 22’826.49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.463 Prozent stärker bei 22’620.89 Punkten, nach 22’516.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’853.22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’570.67 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2.26 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’904.58 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 04.12.2025, mit 23’505.14 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 04.03.2025, den Stand von 18’285.16 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.76 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’124.78 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11.16 Prozent auf 147.49 USD), Ross Stores (+ 7.36 Prozent auf 212.18 USD), Photronics (+ 6.92 Prozent auf 37.70 USD), Century Aluminum (+ 6.61 Prozent auf 56.42 USD) und Elbit Systems (+ 5.44 Prozent auf 867.83 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Daktronics (-11.31 Prozent auf 22.07 USD), Nortech Systems (-8.17 Prozent auf 8.66 USD), AXT (-7.81 Prozent auf 38.50 USD), Power Integrations (-4.38 Prozent auf 45.90 USD) und Inter Parfums (-3.04 Prozent auf 92.60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14’187’922 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.815 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1.82 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

