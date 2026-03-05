Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Tesla-Aktie im Visier: FSD-Abostart in Europa erwartet - Einmalzahlung endet
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Cosmo-Aktie: R&D-Kooperation zu KI-Früherkennung bei Barrett-Ösophagus gestartet
NVIDIA-Aktie im Blick: Warum der KI-Riese Intel mit seiner Laptop-Chip-Offensive bedrohen könnte
Richemont-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten
Geändert am: 05.03.2026 07:52:43

Krieg in Nahost: Asiens Börsen in Grün

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit grünen Vorzeichen.

Der SMI startete höher und gewann im weiteren Verlauf kräftig. Er verabschiedete sich 0,79 Prozent stärker bei 13'510,74 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex, nachdem sie bereits stärker eröffneten. Sie schlossen den Tag 0,81 Prozent fester bei 18'619,72 Einheiten bzw. 0,85 Prozent im Plus bei 2'140,32 Stellen ab.

Der Schweizer Aktienmarkt stand am Mittwoch im Plus. So zeichnete sich für den Berichtstag im Anschluss an die massiven Verluste wegen des Ausbruchs des Kriegs in Iran eine erste Stabilisierung ab. Hierzulande halfen dabei die defensiven Schwergewichte, aber auch an anderen Börsenplätzen in Europa schienen sich die Nerven zumindest für den Moment etwas beruhigt zu haben.

Am Montag und Dienstag hatte der SMI wegen der neuen Kriegswirren über 600 Punkte oder mehr als 4 Prozent eingebüsst, wobei er am Freitag erstmals über 14'000 Punkten und damit so hoch wie noch nie geschlossen hatte.

Eine gewisse Unterstützung kam von Äusserungen des US-Präsidenten, wonach er Öl- und Gastransporte in der Strasse von Hormus mit der eigenen Marine schützen wolle. Letztendlich sei die entscheidende Frage nicht das Risiko einer militärischen Eskalation, sondern ob die Unterbrechung der Ölversorgung dauerhaft werde, hiess es denn auch in einer ersten Zwischenbilanz des Asset Management des Vermögensverwalters Amundi. Solange die Lieferungen weiterliefen, würden die Märkte eher mit anhaltender Volatilität als mit einem strukturellen Bärenmarkt konfrontiert sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erholte sich am Mittwoch deutlich von seinen Vortagesverlusten.

So notierte der DAX zu Beginn im Plus und verzeichnete im Anschluss deutlichere Gewinne. Er schloss den Handelstag 1,74 Prozent fester bei 24'205,36 Punkten ab.

Die vage Hoffnung auf eine Sicherung der Strasse von Hormus durch US-Streitkräfte bremste den Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch. "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Strasse von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Diese Nachrichten hatten am Vorabend in New York dafür gesorgt, dass die US-Börsen ihre Verluste deutlich reduzierten. Ein Blick nach Ostasien zeigt aber, dass die Anleger an den Weltbörsen sehr nervös bleiben.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners versuchen die USA, die Situation zu beruhigen. "Bislang überzeugt der Plan, Tanker auf ihrem Weg durch die Strasse von Hormus zu eskortieren, die Börsen aber nicht", kommentierte er am Morgen. Noch sei unklar, ob sich dieser Plan tatsächlich umsetzen lässt. Nach einer Delle am Vorabend zogen die Ölpreise am Mittwoch dann auch wieder an.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit Gewinnen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher, rutschte zwischenzeitlich ins Minus, drehte dann jedoch wieder in Plus. Letztlich zeigte er sich 0,49 Prozent fester bei 48'739,41 Punkten.
Der NASDAQ Composite startete ebenfalls auf grünem Terrain und weitete seine Gewinne im Verlauf aus. Er beendete den Handel schliesslich 1,29 Prozent höher bei 22'807,48 Zählern.

Nachdem sich die US-Börsen bereits an den beiden ersten Handelstagen nach Ausbruch des Kriegs in Nahost sehr gut gehalten und nur moderate Einbussen erlitten haben, liess sich für den Mittwoch ein ruhiger Handel beobachten.

Die entscheidende Frage aus Sicht der Finanzmärkte ist weiter die nach der Dauer der militärischen Eskalation. Dies ist unter anderem im Hinblick auf das Ölangebot aus der Region wichtig, das durch die Strasse von Hormus transportiert wird, die derzeit vom Iran blockiert wird.
Zur Entspannung trug bei, dass die Ölpreise nach dem gewaltigen Anstieg die Hochs vom Vortag um 85 Dollar je Barrel nicht mehr erreichten.

Konjunkturseitig war der ADP-Arbeitsmarktbericht besser ausgefallen als erwartet. Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft stieg im Februar deutlicher als erwartet, allerdings von einer nach unten revidierten Vormonatsbasis.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 stellenweise mit Zuschlägen von 2,33 Prozent bei 55'509,13 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland bewegt sich der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,97 Prozent höher bei 4'124,03 Einheiten.

In Hongkong präsentiert sich der Hang Seng auf grünem Terrain und notiert zeitweise 1,02 Prozent im Plus bei 25'508,17 Punkten.

Nach drei Tagen mit teils heftigen Abgaben aufgrund der Angriffe auf den Iran kommt es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen zu einer deutlichen Erholung.

Die Intensität der iranischen Raketenattacken sei stark zurückgegangen, da die US-Militärschläge die Fähigkeiten des Landes geschwächt hätten, so Analyst Chang Wei Liang von DBS Group Research. Es gebe ausserdem Berichte, wonach der Iran auf Geheimdienstebene Offenheit für Gespräche über eine Beendigung des Krieges signalisiert haben soll, ergänzt der Stratege.

Daneben hat China für 2026 ein Ziel für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 4,5 bis 5 Prozent festgelegt. Es ist das niedrigste Ziel seit den 1990er-Jahren und folgt auf drei Jahre, in denen ein Wachstum von "rund 5 Prozent" festgelegt worden war. Sollte Chinas Wirtschaft in diesem Jahr um weniger als 5 Prozent wachsen, wäre dies das langsamste Wachstum seit mehr als drei Jahrzehnten, abgesehen von den Jahren der Covid-19-Pandemie. China gab zudem an, dass das BIP im vergangenen Jahr real um 5 Prozent gewachsen sei und damit sein offizielles Ziel trotz eines erneuten Handelskriegs mit den USA erreicht habe.

Ein niedrigeres BIP-Ziel dürfte der chinesischen Regierung mehr Spielraum für qualitatives Wachstum geben, urteilt Chefvolkswirt Lynn Song von der ING. "Mit dem neuen Ziel scheint es eine Toleranz für langsameres Wachstum zu geben, was den politischen Entscheidungsträgern mehr Flexibilität geben sollte, um qualitatives Wachstum anzustreben, eine Priorität der vergangenen Jahre", meint Song. Die Wirkung der Fiskalpolitik könne sich in diesem Jahr verbessern, wobei potenziell mehr Mittel in die Realwirtschaft fliessen könnten, fügt Song hinzu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
