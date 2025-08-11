|Kurse + Charts + Realtime
|Euro STOXX 50 aktuell
|
11.08.2025 17:58:38
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach
Der Euro STOXX 50 schloss den Handelstag im Minus ab.
Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0.32 Prozent tiefer bei 5’330.50 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4.460 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.234 Prozent höher bei 5’360.25 Punkten in den Montagshandel, nach 5’347.74 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5’371.25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’325.73 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 11.07.2025, einen Stand von 5’383.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Stand von 5’309.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’675.28 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8.39 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’568.19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.56 Prozent auf 29.96 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.45 Prozent auf 96.76 EUR), Deutsche Börse (+ 0.97 Prozent auf 260.90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.53 Prozent auf 567.00 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.21 Prozent auf 5.31 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-4.63 Prozent auf 1’545.50 EUR), adidas (-1.97 Prozent auf 164.20 EUR), Siemens (-1.87 Prozent auf 228.05 EUR), BASF (-1.61 Prozent auf 44.75 EUR) und BMW (-0.98 Prozent auf 86.58 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4’170’232 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 291.266 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
