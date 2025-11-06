Schwache Performance in Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0.35 Prozent leichter bei 2’369.84 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.008 Prozent leichter bei 2’377.95 Punkten in den Handel, nach 2’378.15 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’383.17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2’363.06 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 1.00 Prozent nach. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Stand von 2’364.31 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 2’278.18 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 1’754.51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 29.79 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4.71 Prozent auf 75.60 EUR), Polytec (+ 3.07 Prozent auf 3.02 EUR), voestalpine (+ 2.57 Prozent auf 31.14 EUR), Verbund (+ 1.99 Prozent auf 69.10 EUR) und Telekom Austria (+ 1.11 Prozent auf 9.10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-7.66 Prozent auf 22.90 EUR), Marinomed Biotech (-4.70 Prozent auf 19.25 EUR), UBM Development (-4.58 Prozent auf 22.90 EUR), ZUMTOBEL (-4.23 Prozent auf 3.40 EUR) und AT S (AT&S) (-3.37 Prozent auf 30.15 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 317’407 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 34.836 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

2025 hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.17 Prozent die höchste Dividendenrendite.

