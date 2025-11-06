Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’829 -1.0%  DAX 23’744 -1.3%  Euro 0.9313 0.1%  EStoxx50 5’613 -1.0%  Gold 3’979 - Bitcoin 81’560 -3.1%  Dollar 0.8071 -0.4%  Öl 63.0 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Idorsia36346343Swiss Re12688156
Top News
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz und Gewinn gesteigert - Deal für ziviles Geschäft im Blick
SKAN-Aktie in Rot: Jahresziele dürften deutlich verfehlt werden
Aktien von Amrize und SIG fallen aus dem MSCI Global Standard Index - So reagiert die Börse
R&S-Aktie rutscht ab: Wachstumsambitionen wegen fehlender Installationskapazitäten reduziert
Rivian-Aktie in Turbulenzen: Analyst sieht deutliche Gefahr - Kursziel impliziert deutlichen Rückgang
Suche...
Plus500 Depot

Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 06.11.2025 17:58:47

Schwache Performance in Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Schwache Performance in Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der ATX Prime zeigte sich schlussendlich mit negativem Vorzeichen.

Telekom Austria
8.39 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0.35 Prozent leichter bei 2’369.84 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.008 Prozent leichter bei 2’377.95 Punkten in den Handel, nach 2’378.15 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’383.17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2’363.06 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 1.00 Prozent nach. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Stand von 2’364.31 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 2’278.18 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 1’754.51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 29.79 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4.71 Prozent auf 75.60 EUR), Polytec (+ 3.07 Prozent auf 3.02 EUR), voestalpine (+ 2.57 Prozent auf 31.14 EUR), Verbund (+ 1.99 Prozent auf 69.10 EUR) und Telekom Austria (+ 1.11 Prozent auf 9.10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-7.66 Prozent auf 22.90 EUR), Marinomed Biotech (-4.70 Prozent auf 19.25 EUR), UBM Development (-4.58 Prozent auf 22.90 EUR), ZUMTOBEL (-4.23 Prozent auf 3.40 EUR) und AT S (AT&S) (-3.37 Prozent auf 30.15 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 317’407 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 34.836 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

2025 hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.17 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?