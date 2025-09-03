Scantech AI Sys Aktie 140870265 / US80603V1044
04.09.2025 00:33:37
ScanTech AI Engages FSR Capital To Strengthen Nasdaq Compliance And Investor Confidence
(RTTNews) - ScanTech AI Systems Inc. (STAI), a provider of AI-powered CT screening systems for aviation, customs, and critical infrastructure, has entered a consultancy agreement with FSR Group Pte. Ltd. - FSR Capital.
The firm will advise on capital markets strategy, Nasdaq compliance, and SEC reporting to help ScanTech AI resolve regulatory issues, bolster investor confidence, and support long-term growth.
FSR Capital is recognized for guiding public companies through bid price deficiencies, filing delays, and other listing challenges, with a focus on improving market stability and share performance.
CEO Dolan Falconer said the partnership reflects ScanTech AI's commitment to overcoming regulatory hurdles and building a stronger foundation for liquidity, compliance, and shareholder value. FSR Capital President Calvin Ling emphasized his team's experience in regulatory turnarounds and capital market optimization, noting they aim to deliver strategies tailored to ScanTech AI's needs.
The collaboration aligns with ScanTech AI's continued innovation in AI-driven security technologies and its dedication to transparent operations and regulatory adherence.
STAI currently trades at $0.3883 or 2.1882% higher on the NasdaqGM.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
