SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von SAP SE

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 207,40 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 24'522 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 206,65 EUR ab. Bei 207,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 157'000 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 36,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.12.2025 bei 201,85 EUR. Abschläge von 2,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. SAP SE liess sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.08 Mrd. EUR im Vergleich zu 8.47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 28.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,05 EUR je Aktie belaufen.

