DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades SAP SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des SAP SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70.84 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.412 SAP SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 207.37 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 25.03.2026 auf 146.90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 107.37 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von SAP SE belief sich jüngst auf 171.51 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SAP SE-Papiere an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch