DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’668 -0.4%  SPI 17’681 -0.3%  Dow 46’429 0.7%  DAX 22’683 -1.2%  Euro 0.9151 0.0%  EStoxx50 5’588 -1.1%  Gold 4’432 -2.0%  Bitcoin 55’357 -1.9%  Dollar 0.7917 0.0%  Öl 105.6 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verbund-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren eingebracht
MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel hätte eine Investition in HUGO BOSS von vor einem Jahr eingefahren
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Plus500 Depot

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentables SAP SE-Investment? 26.03.2026 10:02:06

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SAP SE-Investment gewesen.

SAP
133.45 CHF -2.18%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades SAP SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des SAP SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70.84 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.412 SAP SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 207.37 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 25.03.2026 auf 146.90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 107.37 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von SAP SE belief sich jüngst auf 171.51 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SAP SE-Papiere an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: SAP AG

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten