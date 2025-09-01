S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Paper-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem International Paper-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das International Paper-Papier bei 39.55 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die International Paper-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.283 International Paper-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.08.2025 1’256.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49.68 USD belief. Mit einer Performance von +25.61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

International Paper wurde am Markt mit 26.19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch