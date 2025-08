S&P 500-Titel Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Danaher von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Danaher-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Danaher-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 276.75 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Danaher-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 36.134 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’121.59 USD, da sich der Wert eines Danaher-Papiers am 01.08.2025 auf 197.09 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -28.78 Prozent.

Danaher wurde am Markt mit 141.14 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch