Index-Bewegung 21.08.2025 22:34:34

Schwache Performance in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus

Schwache Performance in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus

Der S&P 500 beendete den Handelstag mit Verlusten.

Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.40 Prozent tiefer bei 6’370.17 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 49.913 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.281 Prozent auf 6’377.80 Punkte an der Kurstafel, nach 6’395.78 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6’352.71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’393.65 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1.16 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’305.60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, notierte der S&P 500 bei 5’844.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2024, wurde der S&P 500 mit 5’620.85 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8.55 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6’481.34 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Packaging (+ 6.17 Prozent auf 210.35 USD), IPG Photonics (+ 3.83 Prozent auf 78.62 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 3.71) Prozent auf 21.82 USD), The Western Union Company (+ 2.41 Prozent auf 8.50 USD) und International Paper (+ 2.17 Prozent auf 48.03 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Walmart (-4.49 Prozent auf 97.96 USD), Edison International (-3.84 Prozent auf 53.81 USD), Danaher (-3.55 Prozent auf 203.90 USD), IQVIA (-3.46 Prozent auf 185.39 USD) und Allstate (-3.31 Prozent auf 206.55 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 29’215’502 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.685 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

