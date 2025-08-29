|Kurse + Charts + Realtime
29.08.2025 16:02:20
S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Corning-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Corning-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Corning-Papier bei 17.18 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Corning-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 582.072 Corning-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Corning-Aktie auf 68.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40’122.24 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 301.22 Prozent.
Corning war somit zuletzt am Markt 57.62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
