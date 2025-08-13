S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AT&T von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AT&T-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die AT&T-Aktie an diesem Tag bei 24.12 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AT&T-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41.458 AT&T-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’180.72 USD, da sich der Wert eines AT&T-Papiers am 12.08.2025 auf 28.48 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +18.07 Prozent.

Zuletzt verbuchte AT&T einen Börsenwert von 203.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch