17.11.2025 16:02:18
S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AES von vor 5 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AES-Aktie Anlegern gebracht.
AES-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21.35 USD wert. Bei einem AES-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46.838 AES-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 647.31 USD, da sich der Wert eines AES-Papiers am 14.11.2025 auf 13.82 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 647.31 USD entspricht einer negativen Performance von 35.27 Prozent.
Jüngst verzeichnete AES eine Marktkapitalisierung von 9.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu AES Corp.
|
16:02
|S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AES von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
10.11.25
|S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel Verlust hätte eine AES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.11.25
|S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Verlust hätte eine AES-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Ausblick: AES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|S&P 500-Wert AES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AES-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
20.10.25
|S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Verlust hätte eine AES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: AES informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Optimismus in New York: S&P 500-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu AES Corp.
