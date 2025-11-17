Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AES Aktie 903613 / US00130H1059

Langfristige Performance 17.11.2025 16:02:18

S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AES von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AES-Aktie Anlegern gebracht.

AES
11.13 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

AES-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21.35 USD wert. Bei einem AES-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46.838 AES-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 647.31 USD, da sich der Wert eines AES-Papiers am 14.11.2025 auf 13.82 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 647.31 USD entspricht einer negativen Performance von 35.27 Prozent.

Jüngst verzeichnete AES eine Marktkapitalisierung von 9.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

