15.12.2025 16:02:21
S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AES von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in AES-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde die AES-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die AES-Anteile bei 22.28 USD. Bei einem AES-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 448.833 AES-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 13.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’207.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.93 Prozent verringert.
Alle AES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu AES Corp.
