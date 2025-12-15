S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AES von vor 5 Jahren verloren

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’020 1.0%  SPI 17’901 1.0%  Dow 48’459 0.0%  DAX 24’284 0.4%  Euro 0.9345 0.0%  EStoxx50 5’761 0.7%  Gold 4’318 0.4%  Bitcoin 70’235 0.0%  Dollar 0.7947 -0.1%  Öl 60.6 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Sika41879292
Top News
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Philip Morris-Investment von vor 3 Jahren verdient
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor einem Jahr eingebracht
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verloren
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor einem Jahr verloren
Suche...
Plus500 Depot

AES Aktie 903613 / US00130H1059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühes Investment 15.12.2025 16:02:21

S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AES von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in AES-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

AES
10.89 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde die AES-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die AES-Anteile bei 22.28 USD. Bei einem AES-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 448.833 AES-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 13.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’207.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.93 Prozent verringert.

Alle AES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch