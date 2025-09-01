Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.09.2025

S&P 500-Titel AES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AES-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in AES eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

AES
10.81 CHF 12.28%
Heute vor 10 Jahren wurden Trades AES-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die AES-Anteile bei 11.44 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das AES-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 874.126 AES-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’835.66 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 18.36 Prozent.

Zuletzt verbuchte AES einen Börsenwert von 9.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

