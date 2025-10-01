Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
|
01.10.2025 15:39:06
Uber-Aktie fester: Expansion in der Zentral- und der Nordostschweiz
Der US-Fahrdienst Uber bietet neu Fahrten in der Zentral- und der Nordostschweiz an.
Uber werde zunächst sein Kernprodukt UberX lancieren und damit Einwohnenden, Pendlerinnen und Pendlern sowie Touristinnen und Touristen Transportmöglichkeiten anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Fahrten werden von ausgebildeten Berufschauffeuren mit gültiger Taxi- oder Limousinenbewilligung durchgeführt.
Die Expansionsstrategie verfolge das Ziel, der Nachfrage nach zusätzlichen Mobilitätslösungen, insbesondere in beliebten Tourismusregionen, gerecht zu werden, schrieb Uber.Die an der NYSE gelistete Uber-Aktie gewinnt zwischenzeitlich 0,40 Prozent auf 98,36 Dollar.
höc/to
Luzern (awp)
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
