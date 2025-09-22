AES Aktie 903613 / US00130H1059
22.09.2025 16:02:29
S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AES von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in AES eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 22.09.2020 wurde die AES-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18.24 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die AES-Aktie investiert hat, hat nun 548.246 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.09.2025 gerechnet (13.05 USD), wäre die Investition nun 7’154.61 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28.45 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von AES bezifferte sich zuletzt auf 9.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu AES Corp.
Analysen zu AES Corp.
