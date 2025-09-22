Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AES Aktie

S&P 500-Papier AES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AES von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in AES eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

AES
10.81 CHF 12.28%
Am 22.09.2020 wurde die AES-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18.24 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die AES-Aktie investiert hat, hat nun 548.246 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.09.2025 gerechnet (13.05 USD), wäre die Investition nun 7’154.61 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28.45 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von AES bezifferte sich zuletzt auf 9.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

