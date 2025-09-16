S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus

Am Dienstag ging der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 6’606.76 Punkten aus dem Dienstagshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 51.192 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.153 Prozent auf 6’625.37 Punkte an der Kurstafel, nach 6’615.28 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’600.11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’626.99 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 6’449.80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’033.11 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 16.09.2024, bei 5’633.09 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 12.58 Prozent zu. Bei 6’626.99 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit APA (+ 6.98 Prozent auf 24.51 USD), Occidental Petroleum (+ 5.04 Prozent auf 47.76 USD), NOV (+ 4.72 Prozent auf 13.30 USD), The Hershey (+ 4.25 Prozent auf 193.45 USD) und Moderna (+ 4.02 Prozent auf 24.84 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Gap (-5.35 Prozent auf 22.64 USD), Lumen Technologies (-5.30 Prozent auf 5.54 USD), Emerson Electric (-4.89 Prozent auf 129.03 USD), Principal Financial Group (-3.45 Prozent auf 80.09 USD) und Eversource Energy (-3.21 Prozent auf 63.42 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’902’928 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.665 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch