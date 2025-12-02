Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’855 0.0%  SPI 17’649 -0.1%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’713 0.5%  Euro 0.9336 0.0%  EStoxx50 5’693 0.5%  Gold 4’191 -1.0%  Bitcoin 69’749 0.4%  Dollar 0.8043 0.0%  Öl 62.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Swiss Re12688156
Top News
Nestlé-Aktie freundlich: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
So lohnend wäre eine Investition in Monero von vor 3 Jahren gewesen
So lukrativ wäre eine Ripple-Investition von vor 3 Jahren gewesen
Wie viel Verlust eine Investition in Neo von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten
Suche...
eToro entdecken

RTL Aktie 80896 / LU0061462528

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.12.2025 10:28:39

RTL Deutschland baut rund 600 Stellen ab

RTL
30.85 CHF -2.35%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--RTL richtet sein Deutschlandgeschäft stärker als bisher auf Streaming aus. Dazu sei ein umfassender Umbau der Organisation notwendig, teilte das Unternehmen mit. Im Zuge dessen werden rund 600 Stellen an allen Standorten von RTL Deutschland abgebaut.

RTL teilte weiter mit, diese Massnahmen würden "so sozialverträglich wie möglich im Rahmen eines speziellen Abfindungsprogramms und mit Altersteilzeitregelungen umgesetzt".

"Mit dem dynamischen Wachstum von RTL+ und der geplanten Übernahme von Sky haben wir eine starke Basis für künftigen Erfolg", sagte RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter. "Um die dafür erforderlichen Strukturen und Ressourcen zu schaffen, haben wir gemeinsam mit den Betriebsräten ein Programm entwickelt, das den notwendigen Personalabbau so fair und verantwortungsvoll wie möglich gestalten soll."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 04:29 ET (09:29 GMT)