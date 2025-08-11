Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’919 0.4%  SPI 16’623 0.3%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’132 -0.1%  Euro 0.9428 0.2%  EStoxx50 5’343 -0.1%  Gold 3’358 -1.2%  Bitcoin 98’260 2.0%  Dollar 0.8097 0.2%  Öl 66.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Roche-Aktie um Nulllinie: Trotz Zoll-Streit - Roche sieht keine Gefahr für Schweizer Arbeitsplätze
Leonteq-Aktie in Rot: CEO macht Fehlinterpretationen am Markt mitverantwortlich für Verluste nach Halbjahresbilanz
Vontobel-Aktie dennoch im Plus: Moody's senkt Kreditrating für Vontobel
Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung für Bayer-Aktie von DZ BANK
Glencore-Aktie in Grün: Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Keine Jobverluste 11.08.2025 11:47:00

Roche-Aktie um Nulllinie: Trotz Zoll-Streit - Roche sieht keine Gefahr für Schweizer Arbeitsplätze

Roche-Aktie um Nulllinie: Trotz Zoll-Streit - Roche sieht keine Gefahr für Schweizer Arbeitsplätze

Die zusätzlichen Investitionen in den USA werden laut Aussage des Pharmakonzerns Roche nicht zu einem Stellenabbau in der Schweiz führen.

Roche
258.52 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen
Man rechne damit, dass die Zahl der Mitarbeitenden im laufenden Jahr insgesamt stabil bleibe.

"Mit unserer kürzlich angekündigten Investition von 50 Milliarden US-Dollar in den USA bekräftigen wir unser Engagement für das Gesundheitssystem und die Patienten in dieser Region", teilte das Unternehmen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag auf Anfrage mit.

Zum jetzigen Zeitpunkt sehe Roche keine Auswirkungen der Investitionen auf die Mitarbeitenden in der Schweiz und in anderen Ländern, hiess es. "Wir haben Milliarden von Schweizer Franken in unsere Aktivitäten in der Schweiz und Europa investiert und werden dies auch weiterhin tun."

Die Stellungnahme erfolgte auf einen Bericht der "NZZ am Sonntag" zum angekündigten Ausbau der Produktionskapazitäten in den USA durch den Konzern sowie durch die Konkurrentin Novartis. Es wurde auch über mögliche Stellenverlagerungen und einen Jobabbau in der Schweiz spekuliert.

Bund spricht mit Pharmabranche

Novartis betont gemäss der "NZZ am Sonntag", die Investitionen in den USA hätten keinen Einfluss auf Produktionsstätten ausserhalb Amerikas. Novartis will künftig 100 Prozent seiner wichtigsten Medikamente vollständig in den USA produzieren.

Die Zukunft der Schweizer Pharmabranche beschäftigt derweil auch die Politik. Gemäss dem "Sonntagsblick" planen Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider und Wirtschaftsminister Guy Parmelin einen Gipfel mit den Spitzen der Schweizer Pharmaunternehmen. Derzeit laufe die Suche nach einem Termin.

Eine Sprecherin des Innendepartements bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA lediglich, die beiden Departemente pflegten regelmässig einen Austausch mit allen Branchen, so auch der Pharmabranche. Auch in der aktuellen Situation seien Gespräche geplant.

Pharmazeutische Produkte sind derzeit von den US-Zöllen von 39 Prozent für Einfuhren von Waren aus der Schweiz ausgenommen. Allerdings macht US-Präsident Donald Trump Druck auf die Branche und fordert offensiv tiefere Medikamentenpreise in den USA. In einem Gespräch mit dem US-Sender CNBC drohte er der Pharmaindustrie kürzlich Zölle von bis zu 250 Prozent auf Medikamente und andere Medizinprodukte an.

An der SIX gibt der Roche-Genussschein am Montag seine anfänglichen Gewinne wieder ab und steht nun zeitweise noch 0,08 Prozent höher bei 246,60 Franken.

Basel (awp/sda)

Weitere Links:

NuScale Power-Aktie: Wird NuScale das NVIDIA der Atombranche?
Anleger der Tesla-Aktie machen Druck: Tesla soll über Beteiligung an xAI abstimmen
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images,lucarista / Shutterstock.com