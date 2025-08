NuScale Power-Aktie: Wird NuScale das NVIDIA der Atombranche?

• NuScale geniesst regulatorischen Vorsprung• Unternehmen verfügt über solide Finanzbasis• Wachsende Konkurrenz

Kernenergie erlebt derzeit ein Comeback. Im Zuge dessen rücken kleine modulare Reaktoren (SMRs) als vielversprechende Lösung für den steigenden Energiebedarf - unter anderem durch steigende Nachfrage nach sauberer, zuverlässiger Elektrizität durch KI-Rechenzentren - ins Zentrum. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger einen Blick auf NuScale Power werfen. Das US-Unternehmen bezeichnet sich selbst als branchenführenden "Anbieter von proprietärer und innovativer fortschrittlicher Kerntechnologie für kleine modulare Reaktoren (SMR)" und "hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale Energiewende durch die Bereitstellung sicherer, skalierbarer und zuverlässiger CO2-freier Energie voranzutreiben".

Vorteil gegenüber Wettbewerbern

"NuScale ist nach wie vor das einzige SMR-Technologieunternehmen mit einer Designzulassung der NRC", heisst es in einer Pressemitteilung des Unternehmens von Mai, in der NuScale auch bekannt gab, "dass es von der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde (NRC) die Konstruktionsgenehmigung für seine leistungsgesteigerten 250 MWt (77 MWe) NuScale Power Modules™ erhalten hat". Der 77-Megawatt-Reaktor, der im Mai zugelassen wurde, biete höhere Leistung und ausgewählte Designänderungen bei bewährten Sicherheitsstandards. Die Genehmigung erlaube es Energieversorgern, das Design für konkrete Projekte zu nutzen, was ein entscheidender Vorteil gegenüber Wettbewerbern, die sich noch im Genehmigungsprozess befinden, sei und könnte NuScale zudem für Fördermittel des US-Energieministeriums qualifizieren, berichtet MarketWatch. Das 900-Millionen-Dollar-Programm unterstützt die ersten SMR-Projekte, von denen NuScale eines realisieren will.

NuScale steigert Umsatz und reduziert Betriebsverlust

NuScale ist zwar noch nicht profitabel, doch das Unternehmen konnte seinen Umsatz von 1,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 13,4 Millionen US-Dollar für das am 31. März 2025 beendete Quartal steigern. Dieser Anstieg sei laut NuScale auf die Einnahmen aus dem FEED-Phase-2-Projekt und dem Technologie-Lizenzvertrag für das Kraftwerk RoPower Doice?ti zurückzuführen. Der Betriebsverlust lag derweil bei 35 Millionen US-Dollar, fiel aber geringer aus als im Vorjahreszeitraum (44 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen beendete das erste Quartal mit liquiden Mitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Anlagen in Höhe von 521,4 Millionen US-Dollar. Mit einem Verkauf von 4,5 Millionen Aktien im Rahmen seines At-The-Market-Programms (ATM) erzielte das Unternehmen im ersten Quartal einen Bruttoerlös von 102,4 Millionen US-Dollar. Laut MarketWatch kommt dazu noch Rückendeckung von staatlicher Seite: So habe das Energieministerium NuScale bereits über 575 Millionen US-Dollar an Fördermitteln bereitgestellt.

Konkurrenz nimmt zu

Dennoch nehme die Konkurrenz für NuScale zu. Wie MarktWatch berichtet, arbeiten GE Vernova und Hitachi gemeinsam an einem SMR in Kanada, der bis 2028 ans Netz gehen soll und auch private Konkurrenten wie X-energy und Holtec entwickeln eigene Designs. X-energy habe mit Amazon bereits einen prominenten Partner gewinnen können, um bis 2039 SMRs mit fünf Gigawatt Leistung zu bauen. Dies sei ein Zeichen für die wachsende Verknüpfung von Energie- und Rechenzentrumsbedarf.

NuScale-Aktie im Fokus

Der Aktienkurs von NuScale schwankte in den vergangenen Monaten stark: Nach einem jahrelangen Seitwärtstrend schoss er 2024 und 2025 in die Höhe, getrieben durch politische Unterstützung und regulatorische Lockerungen.

Seit Jahresbeginn zeigt sich an der NYSE ein Kursplus von 180,03 Prozent. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Anteilsscheine um 451,15 Prozent zulegen. Zuletzt kosteten sie 50,21 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 31.07.2025).

Einschätzungen der Analysten

Die Analysten sehen im Schnitt jedoch Abwärtspotenzial für die Anteilsscheine des SMR-Pioniers. In den letzten drei Monaten haben elf Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für NuScale Power abgegeben. Von diesen elf Analysten empfehlen vier die Aktie zum Kauf, während sechs ein Hold-Rating vergeben haben und ein Analyst empfiehlt, die Anteilsscheine zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel für die NuScale Power-Aktie liegt bei 33,06 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 46,00 US-Dollar und die niedrigste bei 4,50 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Rückgang von 34,16 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 50,21 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 31.07.2025).

Redaktion finanzen.ch