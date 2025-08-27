Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’199 0.3%  SPI 16’929 0.2%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’047 -0.4%  Euro 0.9331 -0.2%  EStoxx50 5’386 0.1%  Gold 3’384 -0.3%  Bitcoin 89’555 -0.4%  Dollar 0.8053 0.1%  Öl 67.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Stadler Rail-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn
DroneShield-Aktie sackt trotz schwarzer Zahlen und Umsatzsprung ab
Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Swatch-Aktien fester: Händler sehen beruhigende Firmen-Aussagen als Ursache
Elon Musk baut Bitcoin-Imperium: Tesla und SpaceX mit Milliarden-Investments
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2025 15:04:41

Rheinmetall will Militärwerft Lürssen übernehmen - Zeitung

Rheinmetall
1526.37 CHF -0.55%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Rheinmetall steht einem Zeitungsbericht zufolge vor der Übernahme des Schiffsproduzenten Naval Vessels Lürssen (NVL). Der DAX-Konzern wolle den militärischen Bereich der familiengeführten Firma erwerben, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Branchenkreise. Rheinmetall ist bislang vor allem auf die Fertigung von Panzern und Munition fokussiert. Die Lürssen-Familie will sich von den Militärwerften in Hamburg, Wilhelmshaven und Wolgast trennen, um sich künftig auf die Produktion von Megajachten zu konzentrieren.

Neben Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) aus Kiel ist die NVL mit einem Jahresumsatz von zuletzt 1 Milliarde Euro der führende Hersteller von Marineeinheiten.

Bei Rheinmetall konnte sich ein Sprecher zunächst nicht zu dem Bericht äussern. Bei Naval Vessels Lürssen war kurzfristig niemand erreichbar.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 09:05 ET (13:05 GMT)

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten