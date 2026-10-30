Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’811 0.4%  SPI 20’847 0.3%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’818 -0.9%  Euro 0.9257 0.6%  EStoxx50 6’131 -1.2%  Gold 3’875 -3.7%  Bitcoin 63’291 -1.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
ETF des Monats November 2026: Ein ganzes Portfolio in nur einem ETF
Die Performance der Kryptowährungen in KW 44: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Coca-Cola: Die Rallye hat noch Sprudel
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gold, Öl & Co. in KW 44: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Suche...

REPLOID Group Aktie 146541228 / AT0000A3HRX5

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2026 10:42:42

REPLOID mit begehbarem ReFarmUnit-Container auf der EuroTier

REPLOID Group
1460.00 EUR 0.69%
Kaufen Verkaufen


EQS-Media / 30.10.2026 / 10:42 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

REPLOID mit begehbarem ReFarmUnit-Container auf der EuroTier

  • EuroTier: weltweit führende Fachmesse für Tierhaltung und Livestock-Management von 10. bis 13. November 2026 in Hannover
  • Messestand in Halle 25 (K22): Gesprächstermine vorab buchbar
  • REPLOID als Sponsor des “DLG Spotlight Inhouse Farming” (Halle 25, L22)
  • Begehbarer ReFarmUnit-Container zeigt, wie Larven organische Reststoffe zu Protein, Fett und Insektenfrass verwerten
  • Zwei Vorträge auf der Expert Stage am 10. und 12. November

  

Wels, 30. Oktober 2026 – Aus Reststoffen der Lebensmittelindustrie werden Protein, Fett und Dünger – in industriellen Mengen. Wie das funktioniert, zeigt REPLOID vom 10. bis 13. November 2026 auf der EuroTier in Hannover.

Die von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) veranstaltete EuroTier zählt zu den weltweit wichtigsten Fachmessen für Tierhaltung. Hier treffen Landwirte, Futtermittelhersteller und Lebensmittelverarbeiter aufeinander, also genau die Partner, mit denen REPLOID ReFarmUnits umsetzt.

Ronald Mitterndorfer, Director RFU Sales bei REPLOID: „Landwirtinnen und Landwirte denken seit jeher in Kreisläufen. Mit der ReFarmUnit können sie einen weiteren schliessen: Organische Reststoffe werden vor Ort durch Larven der Schwarzen Soldatenfliege zu Protein, Fett und Frass verwertet. Der Insektenfrass ist die Basis für hochwertigen organischen Dünger. Das stärkt die regionale Wertschöpfung und gibt dem Betrieb ein zusätzliches wirtschaftliches Standbein.“

Im Spotlight: Der Biokonversions-Container einer ReFarmUnit
Ort: Halle 25 | Stand L22

Die EuroTier bietet Fachbesucherinnen und Fachbesuchern praxisnahe Einblicke in zentrale Zukunftsthemen der Nutztierhaltung. REPLOID ist Sponsor des DLG Spotlight „Inhouse Farming“, das sich alternativen Proteinquellen und Zirkularität widmet. Es zeigt Praxisbeispiele aus den Bereichen Insekten, Speise- und Nutzpilze sowie Aquakultur.

REPLOID stellt dort einen begehbaren Container einer ReFarmUnit aus, das ist eine modulare, dezentrale und hochautomatisierte Biokonversions-Anlage. Besucherinnen und Besucher erleben bei einem Rundgang, wie Larven der Schwarzen Soldatenfliege regionale Reststoffe verwerten.

Eine ReFarmUnit verarbeitet bis zu 9.500 Tonnen Reststoffe pro Jahr zu rund 2.000 Tonnen Larven (Protein, Fett) und mehr als 2.200 Tonnen Insektenfrass, aus dem REPLOID organischen Dünger herstellt.

REPLOID Messestand
Ort: Halle 25 | Stand K22

Der REPLOID-Stand ist an allen vier Messetagen Anlaufpunkt für Projekt- und Expertengespräche. Das Team tauscht sich mit Landwirten, Futtermittelherstellern und Lebensmittelverarbeitern unter anderem zur Projektentwicklung, Umsetzung und zum Betrieb von ReFarmUnits aus.
Gesprächstermine lassen sich vorab buchen: Dazu hier einen Callback anfragen, im Anschluss wird gemeinsam ein Terminslot vereinbart.

Zwei Vorträge auf der DLG-Expert Stage: Inhouse Farming
Halle 25 | Stand L23

Ergänzend stellt REPLOID seine Arbeit auf der Expert Stage vor:

  • 10. November, 14:15 Uhr: Ronald Mitterndorfer, Director RFU Sales bei REPLOID, spricht über „Schaufenster der Innovationen. Es lebe die Kreislaufwirtschaft!“ (Details).
  • 12. November, 14:25 Uhr: Rodrigo Calderon, R&D Innovation Researcher bei REPLOID, zeigt, wie REPLOID Futtermischungen standortspezifisch entwickelt (Details).

 

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Die Gruppe implementiert und serviciert für ihre Kunden, insbesondere aus Industrie und Landwirtschaft, modulare und skalierbare Anlagen (ReFarmUnits), in denen Larven der Schwarzen Soldatenfliege die Reststoffe verwerten (Biokonversion). Konkret erhalten die Larven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach jeweils einer Woche haben die Larven ihr Pensum erfüllt und sich auf das rund 25-fache ihres Gewichts vervielfacht. Die Kunden nutzen die Larven und/oder ihre Nebenprodukte entweder selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID vermarktet die Larven entweder direkt oder weiterverarbeitet zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Das Unternehmen forciert die vertikale Integration seiner Wertschöpfungskette und bringt auch eigenes Tierfutter auf den Markt. Aus den Nebenprodukten des Verwertungsprozesses (Insektenfrass) stellt REPLOID organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Massstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende.

 

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG
Schlagwort(e): Sonderthemen

30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstrasse 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
EQS News ID: 2425532

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2425532  30.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu REPLOID Group AG Inhaber-Akt

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

31.10.26 Logo WHS Kostenlose Aktienanalyse: So funktioniert der 360-Aktienreport
30.10.26 SMI setzt neue Bestmarke
30.10.26 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
30.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
Aktien New York Ausblick: Verluste nach Rekorden und wieder höheren Ölpreisen
Aktien New York: Leichte Verluste - Ölpreise und Stimmungsdaten belasten
Aktien New York Ausblick: Anleger vorsichtig - Euroländer bremsen Risikoappetit
Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte

Top-Rankings

Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 44: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.